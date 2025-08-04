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16:12, 4 августа 2025Силовые структуры

Российские следователи раскрыли сумму ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин оценил промежуточный ущерб от действий ВСУ в Курской области в ₽3 млрд
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ущерб от действий вторгшейся в Курскую область группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысил три миллиарда рублей. Об этом в интервью KP.RU рассказал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По словам главы СКР, озвученная сумма ущерба от террористических действий украинского вторжения является промежуточной. Следователи продолжают оценивать последствия действий ВСУ в российском регионе.

Уточнятся, что Следственный комитет возбудил более 600 уголовных дел, из которых 213 уже направлены в суд. 230 человек получили сроки.

Ранее сообщалось, что военная пропаганда Украины активно вбрасывает архивные и фейковые материалы о боях в курском приграничье.

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