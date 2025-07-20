ТАСС: Киев в ответ на успех ВС РФ вбрасывает фейки о боях в курском приграничье

Военная пропаганда Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно вбрасывает архивные и фейковые материалы о боях в курском приграничье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что Киев делает это в ответ на новости об успехах бойцов российской группировки войск «Север» в Бессаловке и Рыжевке Сумской области.

7 июля отчитались в Минобороны России отчиталось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Военные две недели тайно базировались на подступах к селу перед началом штурма. «Противник даже не понял, что мы туда зашли. Зашли тихо, отработали», — рассказал командир штурмовой группы с позывным Папай.