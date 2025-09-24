«Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

Залужный: Цена операции ВСУ в Курской области была слишком высокой для Киева

Цена операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была слишком высокой для Киева. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для украинского издания «Зеркало недели».

Конечно, такие действия можно провести, если они оправданы, прежде всего, человеческими потерями, и с ограниченными целями. (...) Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высока Валерий Залужный бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Залужный косвенно раскритиковал доктрину Сырского

Комментируя вторжение ВСУ в Курскую область, экс-главком заявил, что изолированный тактический прорыв на одном узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне в реалиях современной войны. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России не только не дали перерасти тактическому успеху ВСУ в оперативный прорыв, но и сами смогли совершить успешное наступление.

Таким образом, Залужный раскритиковал доктрину нынешнего главкома украинской армии Александра Сырского, предполагающую прорыв за счет малых мобильных групп на узком участке фронта и выход на оперативный простор

По мнению украинского генерала, ВСУ в начальный период вторжения в Курскую область смогли успешно завести бронетехнику в приграничные районы благодаря средствам радиоэлектронной борьбы. Однако он отметил, что ВС России смогли найти способ противодействия в виде FPV-дронов на оптоволокне и лидируют в этой сфере.

Все это, конечно, наложило отпечаток на тактику действий именно пехоты, которая должна нести основное бремя войны Валерий Залужный бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Залужный еще раз косвенно упрекнул Сырского, комментируя противодействие ВСУ тактике ВС России по охвату с флангов крупных населенных пунктов. По его словам, ВСУ якобы не теряли боеспособности во всех случаях, кроме боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) в 2023 году. Сырский в тот момент времени руководил оборонявшей город группировкой.

Экс-главком ВСУ заявил о тупике в конфликте с Россией

По мнению Залужного, после провала его контрнаступления летом 2023 года боевые действия на Украине приобрели позиционный характер. Он также добавил, что на авдеевском направлении в ДНР такая картина боев сложилась еще в 2022 году. При этом генерал отметил, что описанный им «ступор» отличается от классической позиционной войны в духе Первой мировой.

Несмотря на общую устойчивость линии боевого столкновения, происходит медленное, иногда локальное, а иногда шире, но продвижение, приобретающее ползучий характер Валерий Залужный бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Залужный подчеркнул, что тупик на фронте стал возможен из-за развития БПЛА и невозможности сосредоточить без потерь крупную группировку войск, а также фактически равному потенциалу ВС России и ВСУ из-за военной помощи Запада. При этом экс-главком ВСУ признал, что российские войска с большей вероятностью добьются продвижения благодаря успехам в производстве беспилотников, а также использованию «тактики тысячи порезов» малых штурмовых групп и проникновению вглубь украиских позиций.

Позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, однако наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России Валерий Залужный бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Украинский генерал также скептически отнесся к перспективам военной победы Украины, назвав ее критерием «лишение России возможности навязывать свои условия». При этом он не упомянул требования Киева о выходе на границы 1991 года и призвал руководство страны сосредоточиться на поиске технологических решений для украинской армии. Экс-главком ВСУ подчеркнул, что «война на истощение» несет большие риски для Украины.

Такое систематическое истощение сил и средств рано или поздно обернется полным «выгоранием» обороняющихся сил Валерий Залужный бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Военнослужащий Вооруженных сил Украины в приграничном районе Сумской области Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Залужный упомянул своих врагов внутри Украины

Залужный также упомянул неких своих врагов внутри Украины, комментируя успехи России в ходе специальной военной операции. По словам экс-главкома, ему якобы ставят в упрек изучение действий российского руководства на фронте и в тылу. При этом он не упомянул, о ком именно идет речь.

Хотя и понимаю, что даю шанс моим врагам снова обвинить меня в избыточном изучении России (которое, по их мнению, должно быть неприемлемым, пока идет война), все же стану на сторону нероссиянина [автора трактата «Искусство войны»] Сунь-цзы Валерий Залужный бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины

В феврале 2024 года, незадолго до ухода Залужного с поста главкома ВСУ, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на «негативный осадок», оставшийся после контрнаступления 2023 года. Он признал, что украинская армия допустила «определенные тактические ошибки».

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко тогда же заявила о политических причинах снятия экс-главкома ВСУ и назначения его послом в Великобритании. Политик заявила о медийной кампании по травле генерала при участии офиса Зеленского.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возможные политические амбиции Залужного

Как отмечает издание «Украинская правда», Залужный станет наиболее вероятным оппонентом Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине. По данным ряда опросов, экс-главком ВСУ с большой долей вероятности победит во втором туре голосования.

23,7 процента голосов набрала бы гипотетическая партия Залужного на выборах в Раду, заняв первое место по итогам голосования, по данным украинской социологической службы «Рейтинг»

По информации The Guardian, в ноябре 2024 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы выступить единым фронтом на будущих выборах. Как утверждается, Залужный отказался, но обязался не критиковать Зеленского публично.