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17:25, 10 июня 2026Ценности

В сети обсудили внешность старшей дочери Бородиной в день ее 17-летия

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В сети обсудили внешность старшей дочери телеведущей Ксении Бородиной Маруси в день ее 17-летия. Публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звезды.

Знаменитость опубликовала кадры, на которых ее наследница была запечатлена в белом лонгсливе, сером корсете в полоску и с распущенными волосами. «Моя любовь! Моя Маруся! Мой первый ребенок! Сегодня тебе исполнилось 17 лет. Я не могу поверить, что я мама 17‑летней девушки — такой красивой, мудрой, умной, доброй, самой лучшей. Всегда благодарю Бога, что ты выбрала меня своей мамой», — написала Бородина.

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В то же время пользователи сети восхитились внешностью Маруси, сравнив ее сходство с матерью. «Похожа на турецкую актрису», «Мамина копия», «Шикарная девушка выросла», «Очень красивая», «Невероятная», «Восхищаюсь ее внешностью», «С годами все больше становится похожа на маму, такая же шикарная и сногсшибательная», — написали они.

В январе 2025 года младшая дочь Бородиной проговорилась о подаренных более миллиона рублей на девятилетие. Она призналась, что на ее счете имеется 1,160 миллиона рублей.

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