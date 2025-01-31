Дочь Бородиной проговорилась о подаренных более миллиона рублей на девятилетие

Дочь ведущей Бородиной Теона рассказала, что ей подарили 1,160 миллиона рублей

Дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона проговорилась о более миллиона рублей, которые ей подарили на девятилетие. Соответствующие видео появились в Telegram-канале звезды.

На размещенных кадрах девочка предстала в мятной пижаме с принтом в виде арбуза и с заплетенной косой. При этом она рассказала, что на ее счете имеется 1,160 миллиона рублей. «Не надо всем рассказывать!» — возмутилась на признание дочери Бородина.

Помимо этого, Теона сообщила, что планирует часть денег потратить на покупки, представленные на маркетплейсе Wildberries. Она рассказала, что мечтает купить мини-пига (карликовая домашняя свинья — прим. «Ленты.ру»). Бородина, в свою очередь, негативно отреагировала на такое желание и заявила, что не разрешает дочери тратить на это средства.

Ранее также Ксения Бородина раскрыла заработок прозванного альфонсом жениха. По словам звезды, которая регулярно защищает избранника от нападок общественности, он зарабатывает 2-3 миллиона рублей в месяц.