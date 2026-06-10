Стали известны доходы ФИФА от ЧМ-2026

Finance Football: ФИФА заработает более шести миллиардов долларов на ЧМ-2026

Стали известны доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения ЧМ-2026. Об этом сообщает Finance Football.

От проведения чемпионата мира по футболу-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, ФИФА заработает более шести миллиардов долларов. 3,8 миллиарда поступят от продажи прав на телетрансляции, а еще 2,4 миллиарда — от рекламы.

Главным спонсором ФИФА является саудовская нефтяная компания Aramco, которая ежегодно платит организации по 100 миллионов долларов. Также в пятерку самых доходных партнеров вошли Adidas, Coca-Cola, Visa и Huyndai/KIA. Все они приносят федерации от 80 до 120 миллионов долларов в год.

Ранее стало известно, что в Мехико протестующие перекрыли подъезд к стадиону «Ацтека», где 11 июня пройдет матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР. Организатором митинга является профсоюз работников образования, которые требуют повышения зарплаты.