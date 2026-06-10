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17:26, 10 июня 2026Россия

В России выступили за допфинансирование летнего отдыха отдельных категорий детей

Путин поддержал предложение «Единой России» о финансировании детского отдыха
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ахмед Махмуд / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о дополнительном финансировании летнего отдыха отдельных категорий детей. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Речь идет о детях бойцов специальной военной операции (СВО), а также о детях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — в эти категории входят около 40 тысяч несовершеннолетних. В рамках совещания с главой государства на их оздоровление было предложено выделить дополнительные три миллиарда рублей.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что Правительство поддержало данное предложение и выразило готовность выделить средства из федерального бюджета. После его отчета президент России также выступил в поддержку инициативы.

«Конечно. Прошу вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», — заявил Путин.

Ранее в Госдуме предложили давать отпуск родителям для посещения выпускного. Речь идет об оплачиваемом выходном дне для россиян, чьи дети выпускаются из 9-го и 11-го классов.

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