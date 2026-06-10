Российским бойцам СВО вручили «Золотые Звезды»

Глава Минобороны Белоусов вручил «Золотые Звезды» бойцам СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил бойцам специальной военной операции (СВО) медали «Золотая Звезда». Об этом сообщает РИА Новости.

Проявивших мужество на фронте военных пригласили для награждения в Национальный центр управления обороной.

Белоусов поздравил бойцов и поблагодарил их за образцовое выполнение задач на спецоперации. Одной из наград удостоился командир 5-й мотострелковой бригады полковник Рамиль Фасхутдинов. Именно он в конце 2025-го доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого стало известно, что Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда же глава Минобороны провел совещание в пункте группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования и наградил отличившихся военнослужащих.