Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:26, 10 июня 2026Россия

Российским бойцам СВО вручили «Золотые Звезды»

Глава Минобороны Белоусов вручил «Золотые Звезды» бойцам СВО
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил бойцам специальной военной операции (СВО) медали «Золотая Звезда». Об этом сообщает РИА Новости.

Проявивших мужество на фронте военных пригласили для награждения в Национальный центр управления обороной.

Белоусов поздравил бойцов и поблагодарил их за образцовое выполнение задач на спецоперации. Одной из наград удостоился командир 5-й мотострелковой бригады полковник Рамиль Фасхутдинов. Именно он в конце 2025-го доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого стало известно, что Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда же глава Минобороны провел совещание в пункте группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования и наградил отличившихся военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об аресте имущества нарушивших закон и уехавших за границу россиян

    Президент Латвии прокомментировал уничтожение силами НАТО дрона над страной

    Путин высказался об искусственном изменении курса валют

    Назван лучший вид мороженого для спасения в жару

    В российском регионе под тяжестью экскаватора рухнул мост

    Путин оценил возможность снижения ключевой ставки

    Способность Украины создать дешевый аналог ракет для Patriot оценили

    Пассажирам московского транспорта раздадут 600 бутылок воды

    Roblox заработал в России

    Вероятность продолжения конфликта США и Ирана оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok