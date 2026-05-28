Белоусов дал связанное с СВО поручение

Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных БПЛА

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных БПЛА, а также темпы продвижения западной группировки войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Министр провел совещание на командном пункте группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования.

«Министр обороны РФ поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов для поражения живой силы и техники противника и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях в зоне ответственности», — говорится в сообщении.

Белоусов также вручил награды тем военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм.

Ранее министр обороны России приехал в пункт управления одной из воюющих в зоне проведения специальной военной операции на Украине группировок — «Восток». Там ему доложили о кратном увеличении числа расчетов операторов беспилотных летательных аппаратов в группировке войск.