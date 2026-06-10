Половина россиян отправится в отпуск в другой регион РФ или на дачу

Россияне раскрыли планы на летний отпуск — половина из них отправится в другой регион РФ (38 процентов) или на дачу (20 процентов). Это следует из опроса проекта «Новости Mail», который проводился 28 и 29 мая.

Уточняется, что 18 процентов соотечественников собираются за границу этим летом, три процента поедут к родственникам или друзьям, а 15 процентов останутся дома. Самым предпочтительным форматом отпуска стал отдых на пляже — его выбрали 38 процентов россиян. 20 процентов предпочли загородный формат, поездки с экскурсиями любят 13 процентов респондентов, а походы — 10.

Также стало известно, что больше половины российских туристов (52 процента) хотят провести отпуск с семьей и детьми, 16 процентов — с партнером, 11 — с родственниками. С друзьями будут отдыхать всего пять процентов соотечественников, а в одиночестве — 15.

Ранее сообщалось, что одним из главных трендов летнего сезона 2025 года стал избинг — трафик на сайты с предложениями такого формата отдыха вырос на 23 процента по сравнению с летом 2024-го.