Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:27, 10 июня 2026Путешествия

Россияне раскрыли планы на летний отпуск

Половина россиян отправится в отпуск в другой регион РФ или на дачу
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Россияне раскрыли планы на летний отпуск — половина из них отправится в другой регион РФ (38 процентов) или на дачу (20 процентов). Это следует из опроса проекта «Новости Mail», который проводился 28 и 29 мая.

Уточняется, что 18 процентов соотечественников собираются за границу этим летом, три процента поедут к родственникам или друзьям, а 15 процентов останутся дома. Самым предпочтительным форматом отпуска стал отдых на пляже — его выбрали 38 процентов россиян. 20 процентов предпочли загородный формат, поездки с экскурсиями любят 13 процентов респондентов, а походы — 10.

Также стало известно, что больше половины российских туристов (52 процента) хотят провести отпуск с семьей и детьми, 16 процентов — с партнером, 11 — с родственниками. С друзьями будут отдыхать всего пять процентов соотечественников, а в одиночестве — 15.

Ранее сообщалось, что одним из главных трендов летнего сезона 2025 года стал избинг — трафик на сайты с предложениями такого формата отдыха вырос на 23 процента по сравнению с летом 2024-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор показал последствия атаки ВСУ на панораму «Оборона Севастополя»

    Зарубежная авиакомпания собралась побить мировой рекорд самого долгого перелета

    Стало известно о многомиллионном наследстве актрисы Чурсиной

    Нардеп прокомментировал заседание Рады строчками известной украинской песни

    Президент Латвии прокомментировал уничтожение силами НАТО дрона над страной

    Путин высказался об искусственном изменении курса валют

    Назван лучший вид мороженого для спасения в жару

    В российском регионе под тяжестью экскаватора рухнул мост

    Путин оценил возможность снижения ключевой ставки

    Способность Украины создать дешевый аналог ракет для Patriot оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok