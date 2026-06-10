Десятки тысяч иранцев остались без питьевой воды после атак США

Двадцать тысяч жителей южной иранской провинции Хормозган остались без доступа к питьевой воде из-за повреждения объектов водоснабжения в результате ударов американских сил. Об этом заявил руководитель местной водопроводно-канализационной компании Абдулмаджид Хамзепур, которого цитирует новостное агентство Fars.
«Инфраструктура распределения питьевой воды, включая два бетонных резервуара объемом 500 и 2000 кубометров с соответствующим механическим оборудованием, обслуживающая город Кохстак и 10 деревень района Бамани с населением 20 тысяч человек, была разрушена в результате атаки США», — сообщил Хамзепур.
По данным агентства, подача воды местным жителям в настоящий момент прекращена. Власти рассматривают альтернативные способы обеспечения населения пресной водой.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении ударов по Ирану. Уточняется, что целями атак были средства противовоздушной обороны и радарные посты возле Ормузского пролива.