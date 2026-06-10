Десятки тысяч иранцев остались без питьевой воды после атак США

Атаки США оставили без пресной воды 20 тысяч человек на юге Ирана

Двадцать тысяч жителей южной иранской провинции Хормозган остались без доступа к питьевой воде из-за повреждения объектов водоснабжения в результате ударов американских сил. Об этом заявил руководитель местной водопроводно-канализационной компании Абдулмаджид Хамзепур, которого цитирует новостное агентство Fars.

«Инфраструктура распределения питьевой воды, включая два бетонных резервуара объемом 500 и 2000 кубометров с соответствующим механическим оборудованием, обслуживающая город Кохстак и 10 деревень района Бамани с населением 20 тысяч человек, была разрушена в результате атаки США», — сообщил Хамзепур.

По данным агентства, подача воды местным жителям в настоящий момент прекращена. Власти рассматривают альтернативные способы обеспечения населения пресной водой.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении ударов по Ирану. Уточняется, что целями атак были средства противовоздушной обороны и радарные посты возле Ормузского пролива.