Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:50, 26 мая 2026Экономика

В России заметно упали продажи одного вида напитков

NTech: Продажи энергетиков в России упали на 7 процентов в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

За первые три месяца этого года российский рынок энергетиков столкнулся со спадом как продаж, так и выпуска. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании NTech.

В январе-марте продажи этого вида напитков сократились на 7 процентов год к году в натуральном выражении. Вместе с реализацией заметно упало и производство энергетиков. Выпуск тонизирующих газированных напитков за отчетный период просел на 14 процентов, уточнили аналитики.

Спад в этой категории, отмечают эксперты, фиксируется впервые после длительного цикла роста. Осенью прошлого года прирост продаж участники рынка оценивали в 5-10 процентов на фоне развития онлайн-продаж и высокого потребительского спроса.

Ужесточение регулирования отрасли свело тенденцию роста на нет. С весны этого года российские власти запретили реализацию энергетиков несовершеннолетним. До этого времени подростки обеспечивали заметную долю продаж тонизирующих напитков. Еще одним последствием регулирования стала утрата канала сбыта. До введения запрета часть энергетиков продавалась в вендинговых аппаратах, расположенных, например, у выходов из метро. На их долю до недавнего времени приходилась десятая часть всех продаж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении тактики СВО после заявления МИД. Военкоры пишут о «включении режима Ирана»

    Прохожий кинулся душить и избивать школьника в российском регионе

    Бывший главврач российской больницы ушел на СВО после тяжелого ранения брата на фронте

    В МИД России указали на последствия финансирования Украины Западом

    Новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС оценили

    Раскрыта причина повышенного риска отслоения сетчатки

    В России заметно упали продажи одного вида напитков

    Объявлены цены на машины Volga для России

    В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск

    Захарову возмутил Международный уголовный суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok