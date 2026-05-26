В России заметно упали продажи одного вида напитков

NTech: Продажи энергетиков в России упали на 7 процентов в январе-марте

За первые три месяца этого года российский рынок энергетиков столкнулся со спадом как продаж, так и выпуска. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании NTech.

В январе-марте продажи этого вида напитков сократились на 7 процентов год к году в натуральном выражении. Вместе с реализацией заметно упало и производство энергетиков. Выпуск тонизирующих газированных напитков за отчетный период просел на 14 процентов, уточнили аналитики.

Спад в этой категории, отмечают эксперты, фиксируется впервые после длительного цикла роста. Осенью прошлого года прирост продаж участники рынка оценивали в 5-10 процентов на фоне развития онлайн-продаж и высокого потребительского спроса.

Ужесточение регулирования отрасли свело тенденцию роста на нет. С весны этого года российские власти запретили реализацию энергетиков несовершеннолетним. До этого времени подростки обеспечивали заметную долю продаж тонизирующих напитков. Еще одним последствием регулирования стала утрата канала сбыта. До введения запрета часть энергетиков продавалась в вендинговых аппаратах, расположенных, например, у выходов из метро. На их долю до недавнего времени приходилась десятая часть всех продаж.