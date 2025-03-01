В России запретили продажу энергетиков и зажигалок детям

В РФ вступил в силу запрет на продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним

С 1 марта в России вступили в силу законы, запрещающие продавать лицам моложе 18 лет безалкогольные энергетические напитки, а также зажигалки и другие газосодержащие товары бытового назначения. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Защита здоровья детей — приоритет Государственной думы. В этой связи принят ряд решений, ограждающих их от потребления опасной продукции, которая может привести к серьезным заболеваниям. Речь идет о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков и газосодержащих товаров», — отметил он.

Согласно новой норме, лицам моложе 18 лет запрещено продавать безалкогольные тонизирующие напитки, в частности, энергетики. При этом, региональные власти получили право устанавливать ограничения по времени и местам продажи такой продукции.

Также новый закон также запрещает продавать несовершеннолетним потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения, среди которых указаны баллончики для заправки зажигалок. Отмечается, что дети могут использовать их для токсикомании.