00:25, 19 мая 2026

Раскрыты неожиданные подробности о биолабораториях на Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rainer Droese / Globallookpress.com

В американских биологических лабораториях на Украине создавали оружие генно-избирательного типа, способное убивать носителя конкретной расы. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с RT.

По его словам, медицинские объекты действовали под эгидой Минобороны США и были фактически неподконтрольны украинским властями. Их деятельность была связана с бактериологическим оружием и штаммами высокоопасных заболеваний.

Как утверждает Прозоров, в биолабораториях исследовали опасные патогены и их воздействие на украинских граждан, являющихся «носителями восточнославянского генетического кода». В исследованиях принимали участие добровольцы, включая украинских военнослужащих.

Однако во время президентства Виктора Януковича была создана комиссия для изучения этих объектов, которая пришла к выводу, что подобная деятельность несет в себе риски для нацбезопасности Украины, рассказал Прозоров. После этого работа лабораторий была приостановлена, но после Майдана возобновилась.

После начала специальной военной операции (СВО) США свернули деятельность своих лабораторий на Украине из-за опасений, что России станет известно о результатах их работы и самом факте разработки биологического оружия, пояснил собеседник телеканала.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя пообещал разоблачать биолаборатории на Украине. «Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах», — сказал он.

