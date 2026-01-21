«Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

В зоне СВО появилось испаряющее ядовитый газ химическое оружие ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) обнаружили новое опасное химическое оружие, принадлежащее Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кадры с боеприпасом, спрятанным в снегу, опубликовал ветеран боевых действий с позывным Матрос.

По его словам, «новая химическая приблуда» срабатывает на движение и раскидывает пену, которая испаряет ядовитый газ. «Скорее всего, джоник (взрыватель, используемый в современных боеприпасах и срабатывающий при приближении человека или изменении магнитного поля — прим. «Ленты.ру») или допплер», — объяснил экс-военнослужащий.

Матрос заявил, что среди российских бойцов, столкнувшихся с данным оружием, уже есть тяжелораненые и те, кого спасти не удалось. В связи с этим ветеран СВО призвал солдат на позициях обзавестись противогазами.

Фото: Baz Ratner / Reuters

ВСУ могли получить новое химическое оружие от Запада

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что Киев мог получить выделяющий ядовитые вещества боеприпас от Запада.

По его словам, союзники решили передать Украине собственные запасы химического оружия вместо того, чтобы их уничтожить.

Полагаю, что это оружие не украинского производства — оно было поставлено из западных арсеналов, запасы которых по-прежнему велики. Характеристики этого химического оружия не соответствуют требованиям, зафиксированным в разрешительных документах Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также придерживается мнения, что ВСУ получают часть химического оружия в рамках военной помощи Запада. «Когда аргументы на поле боя иссякают, Киев использует запрещенные методы. (...) Провокации с химикатами — один из способов давления на нашу страну», — объяснил он.

ВСУ уже не раз уличали в применении запрещенного химического оружия

В декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев обвинил украинскую армию в применении запрещенного химического оружия хлорпикрин.

По его словам, в ходе СВО было задокументировано более 600 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генерал-майор утверждал, что украинские военнослужащие регулярно используют гранаты с веществом «Си-Эс» американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», и самодельные боеприпасы со смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.

В январе того же года посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что по мере взятия под контроль территорий Россия устанавливает новые факты применения Киевом отравляющих веществ, находит цеха по их производству и склады.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала о применении ВСУ белого фосфора, указывающего на наличие у Киева химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами.