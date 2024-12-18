Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 18 декабря 2024Бывший СССР

Захарова заявила о наличии у ВСУ неутилизированного химического оружия

Захарова: применение белого фосфора ВСУ указывает на наличие у Киева химоружия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Факт применения белого фосфора Вооруженными силами Украины (ВСУ) указывает на наличие у Киева химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на Rutube.

«Правоохранительными органами нашей страны совместно с МО РФ получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что данный факт также указывает на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ на Украине. Она напомнила, что подобные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены Женевской конвенцией.

«Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона», — подчеркнула Захарова.

Ранее командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Модный заявил, что Вооруженные силы Украины используют гексакоптер «Баба-Яга» для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта. По его словам, украинский беспилотник «скинул два сброса», после чего противник применил фосфор.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      Россиянина осудили за поджог пункта сбора гумпомощи для Донбасса и подготовку теракта

      СК возбудил дело на пытавшего российских военных наемника из Бразилии

      Военный эксперт развеял миф о «Радиостанции Судного дня»

      Ветеран «Альфы» выдвинул версию о причине расправы над генералом Российской армии

      Снегоуборочный трактор сбил россиянку и протащил ее три метра

      Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

      Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

      ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

      Серебро начнет дорожать быстрее золота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше