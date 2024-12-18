Захарова: применение белого фосфора ВСУ указывает на наличие у Киева химоружия

Факт применения белого фосфора Вооруженными силами Украины (ВСУ) указывает на наличие у Киева химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на Rutube.

«Правоохранительными органами нашей страны совместно с МО РФ получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что данный факт также указывает на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ на Украине. Она напомнила, что подобные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены Женевской конвенцией.

«Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона», — подчеркнула Захарова.

Ранее командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Модный заявил, что Вооруженные силы Украины используют гексакоптер «Баба-Яга» для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта. По его словам, украинский беспилотник «скинул два сброса», после чего противник применил фосфор.