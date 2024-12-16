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08:46, 16 декабря 2024Бывший СССР

Танкист рассказал об использовании ВСУ «Бабы-Яги» для атак снарядами с фосфором

РИА Новости: ВСУ используют дрон «Бабу-Ягу» для атак снарядами с фосфором
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гексакоптер «Баба-Яга» для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил ставший свидетелем атаки командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Модный, передает РИА Новости.

По его словам, украинский беспилотник «скинул два сброса», после чего противник применил фосфор. «Он взлетел повыше, я видел своими глазами, и полил нас огнем», — рассказал танкист. Он добавил, что после этого беспилотник ВСУ улетел, а российские военные потушили пожар и уехали в место сосредоточения.

Ранее ВС РФ уничтожили аэродром дронов «Баба-Яга» ВСУ, который располагался на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области.

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