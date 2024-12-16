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07:30, 16 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов

МО: ВС России уничтожили аэродром дронов «Баба-Яга» ВСУ в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил полевой аэродром тяжелых дронов типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что аэродром находился на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Как рассказали в ведомстве, в ходе разведывательного полета оператор БПЛА проследил за тяжелым беспилотником противника и обнаружил площадку его взлета и посадки.

Координаты базы ВСУ были переданы на командный пункт ВС РФ. После этого было принято решение уничтожить объект огнем артиллерии.

Ранее стало известно, что ВСУ стали массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-яга» в светлое время суток. По словам командира роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным Шмель, такие беспилотники заметили под Новгородским и Дзержинском.

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