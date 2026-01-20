Реклама

14:52, 20 января 2026Россия

Стало известно о появившейся в зоне спецоперации опасной «химической приблуде» ВСУ

Ветеран с позывным Матрос: В зоне СВО появилось опасное химическое оружие ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Baz Ratner / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) появилось опасное химическое оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ветеран СВО с позывным Матрос в Telegram-канале «Опасный бизнес».

По словам Матроса, ему стало известно о боеприпасе, который срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества. Экс-военнослужащий отметил, что ему известно о потерях в подразделениях, где до сих пор служат его знакомые. «Новая химическая приблуда», — предупредил он.

У знакомых есть погибшие и тяжелые трехсотые. Всем смотреть по сторонам, стараться иметь на позициях противогазы!

ветеран СВО Матрос

Ранее сообщалось, что солдат из Ростовской области предложил жене уйти от него. При выполнении боевого задания солдат наступил на мину и лишился ноги. После ампутации он написал жене, предложив ей развестись.

