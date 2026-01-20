Ветеран с позывным Матрос: В зоне СВО появилось опасное химическое оружие ВСУ

В зоне специальной военной операции (СВО) появилось опасное химическое оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ветеран СВО с позывным Матрос в Telegram-канале «Опасный бизнес».

По словам Матроса, ему стало известно о боеприпасе, который срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества. Экс-военнослужащий отметил, что ему известно о потерях в подразделениях, где до сих пор служат его знакомые. «Новая химическая приблуда», — предупредил он.

У знакомых есть погибшие и тяжелые трехсотые. Всем смотреть по сторонам, стараться иметь на позициях противогазы! ветеран СВО Матрос

