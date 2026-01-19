В России солдат предложил жене расстаться из-за полученного на СВО увечья

Боец СВО из Ростовской области предложил жене расстаться, он лишился ноги

Солдат из Ростовской области предложил жене уйти от него из-за полученного на специальной военной операции (СВО) увечья. Историю пары приводит газета KP.RU.

Владислав Прис ушел на СВО осенью 2022 года, тогда ему был 21 год. «Мне было стыдно отсиживаться дома», - объяснил он свой поступок. Близкие болезненно восприняли решение россиянина. За несколько дней до отправки в часть мужчина сделал предложение своей девушке.

В 2023 году пара поженилась, после чего Прис вернулся на передовую. При выполнении боевого задания солдат наступил на мину и лишился ноги. После ампутации он написал жене, предложив ей развестись. «Я все пойму. Зачем я тебе теперь нужен», — приводит издание сообщение, которое военнослужащий отправил жене.

«Она мне сказала: "Не говори глупостей!"», — вспоминает Прис. После демобилизации ветеран с женой купили дом в Новочеркасске и теперь ждут рождения ребенка.

Ранее другой боец СВО лишился части ноги. Помимо этого, он пережил четыре клинические смерти. Несмотря на это, солдат решил вернуться в зону СВО. Для этого ему пришлось заново учиться ходить.