Россия
11:17, 4 сентября 2025Россия

Россиянин перенес четыре клинические смерти, лишился ноги и вернулся на СВО

RT: После четырех клинических смертей и ампутации ноги россиянин вернулся на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россиянин перенес четыре клинические смерти и лишился ноги, после чего решил вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

По данным издания, 40-летний военнослужащий с позывным Охотник отправился на фронт в 2023 году. Он был начальником воздушной разведки, сейчас занимает должность помощника командира батальона по огневому поражению, в том числе, занимается подготовкой штурмовиков. Имеет награды. За работу во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении награжден орденом Мужества.

Часть ноги россиянин потерял в сентябре 2023 года, когда подорвался на магнитной мине. В тот день он вместе с командиром ехал на позицию. Обоим удалось выжить. Как рассказал Охотник, он вытолкнул командира из машины, а сам не мог открыть дверь. «За левую ногу схватился — она практически неподвижная была, а правой ноги нету», — вспомнил он.

Мужчина уже хотел сдаться, но, с его слов, когда подумал о своих близких, начал отчаянно бить в окно — и с третьего раза дверь открылась.

«Перенес четыре клинические смерти. Очнулся в Москве уже. И первые мысли были: как я дальше, кому я нужен. Я очень хотел снова научиться ходить. Я не имел права сдаваться», — рассказал Охотник.

После восстановления россиянин вернулся на службу в зоне проведения СВО.

Ранее штурмовик из Ростовской области Валентин Макогонов, который потерял в боях руку, вернулся на фронт после ампутации предплечья.

