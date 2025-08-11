Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 11 августа 2025Россия

Российский штурмовик потерял руку и вернулся на СВО после ампутации предплечья

RT: Штурмовик Макогонов потерял руку и вернулся на СВО после ампутации ноги
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Штурмовик из Ростовской области Валентин Макогонов, который потерял в боях руку, вернулся на специальную военную операцию (СВО) после ампутации предплечья. Его рассказ публикует RT.

Мужчина получил тяжелое ранение спустя две недели после того, как оказался на передовой в сентябре 2022 года, когда участвовал в боях на бахмутском направлении. Тогда военнослужащий получил задачу помочь другому взводу.

«Мы уничтожили один танк, а два других уехали: один целый, второй "поджаренный". Мы пошли размещаться на другие позиции. Ну вот тот, который целый уехал, перезарядился и начал по нам работать. Просто щелчок — и руки нет. Даже не сразу понял, что случилось. Первая мысль: "Черт, часы потерял! Это же подарок был"», — рассказал боец с позывным Макогон. Он продолжил выполнять задачу и помог в эвакуации другого военного.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

После того как врачи провели ампутацию предплечья, Макогонов занимался спортом и учился жить без руки. Выплаты, которые он получил по ранению, он потратил на организацию благотворительного турнира по рукопашному бою в честь ветераном боевых действий. Все это время мужчина хотел вернуться в зону проведения СВО.

Оказаться в зоне боев с такой травмой было сложно. В начале 2025 года мужчина написал командиру штурмовой бригады «Восток» с просьбой принять его в ряды воинского соединения и получил его согласие.

Компания друга мне сделала протез с несколькими насадками, который может даже крепиться к автомату, и через две недели я уже был на полигоне. Сейчас я несу службу в роте охраны. Конечно, здесь гораздо безопаснее, но все равно нужно быть готовым к любой ситуации. Поэтому я ежедневно тренируюсь, учусь выполнять боевые задачи с помощью протеза

Валентин Макогоноввоеннослужащий

Ранее сообщалось, что командир отряда 177-го полка морского флота «Каспий» с позывным Макар получил три ранения в зоне проведения СВО и вернулся на фронт на костылях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Встреча на Аляске будет прохладной». Что известно о переговорах Путина и Трампа и какие сложности могут возникнуть?

    Путин подписал указ относительно формы российских военных

    Грета Тунберг попытается вновь доплыть до Газы

    Российский депутат отреагировала на объявление в розыск СБУ

    Запуск российской «Луны-27А» перенесли

    Заваленные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео

    Под Москвой мужчина обманул родных ради ухода на СВО

    На Западе раскрыли цель встречи Путина и Трампа

    Омбудсмен нашла способ поправить финансовое положение студентов

    Саранча приземлилась на грудь Дженнифер Лопес во время концерта в Казахстане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости