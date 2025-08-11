Российский штурмовик потерял руку и вернулся на СВО после ампутации предплечья

RT: Штурмовик Макогонов потерял руку и вернулся на СВО после ампутации ноги

Штурмовик из Ростовской области Валентин Макогонов, который потерял в боях руку, вернулся на специальную военную операцию (СВО) после ампутации предплечья. Его рассказ публикует RT.

Мужчина получил тяжелое ранение спустя две недели после того, как оказался на передовой в сентябре 2022 года, когда участвовал в боях на бахмутском направлении. Тогда военнослужащий получил задачу помочь другому взводу.

«Мы уничтожили один танк, а два других уехали: один целый, второй "поджаренный". Мы пошли размещаться на другие позиции. Ну вот тот, который целый уехал, перезарядился и начал по нам работать. Просто щелчок — и руки нет. Даже не сразу понял, что случилось. Первая мысль: "Черт, часы потерял! Это же подарок был"», — рассказал боец с позывным Макогон. Он продолжил выполнять задачу и помог в эвакуации другого военного.

После того как врачи провели ампутацию предплечья, Макогонов занимался спортом и учился жить без руки. Выплаты, которые он получил по ранению, он потратил на организацию благотворительного турнира по рукопашному бою в честь ветераном боевых действий. Все это время мужчина хотел вернуться в зону проведения СВО.

Оказаться в зоне боев с такой травмой было сложно. В начале 2025 года мужчина написал командиру штурмовой бригады «Восток» с просьбой принять его в ряды воинского соединения и получил его согласие.

Компания друга мне сделала протез с несколькими насадками, который может даже крепиться к автомату, и через две недели я уже был на полигоне. Сейчас я несу службу в роте охраны. Конечно, здесь гораздо безопаснее, но все равно нужно быть готовым к любой ситуации. Поэтому я ежедневно тренируюсь, учусь выполнять боевые задачи с помощью протеза Валентин Макогонов военнослужащий

