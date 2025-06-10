Россиянин получил три ранения в зоне СВО и вернулся на фронт на костылях

RT: Российский командир получил три ранения и вернулся на СВО на костылях

Командир отряда 177-го полка морского флота «Каспий» с позывным Макар получил три ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и вернулся на фронт на костылях. Его историю публикует RT.

Россиянин ушел на СВО в 2022 году, является участником боев в Крынках, Курской области и на донецком направлении. До этого принимал участие в контртеррористических операциях в Чечне и Дагестане, а также полтора года прослужил в Сирии.

По его словам, наиболее напряженная обстановка была в самые первые дни. «У моих подчиненных был момент, когда они по семь дней и более находились без воды. Была очень тяжелая обстановка. Людям было тяжело. Но никто не показывал слабость, все проявляли стойкость и мужественность», — отметил он.

Первое ранение российский военный описал как наиболее сильное. «В мясо вошли большие осколки», — сказал Макар. Второе ранение он получил при сбросе взрывчатки с дрона противника — взрыв произошел буквально в полуметре от него.

«Врачи ко всем относятся одинаково и не разбираются — офицеры или солдаты — и стараются подольше подержать в госпитале. Поэтому приходилось с клюкой ходить к главврачу и ругаться, чтобы меня побыстрее прооперировали и отпустили, потому что мне нельзя долго лечиться — у меня люди, у меня подразделение», — вспомнил военнослужащий.

Он также рассказал, что переломным моментом для него стала смерть преемника. «Накатила слеза тогда, а секунд через 40-50 меня из ступора вывела радиостанция — наступал противник, и приходилось быстро принимать решения для того, чтобы удержать позиции. И тогда я понял, что все слезы — они потом. На вопрос, что я сделаю после победы, я всегда отвечаю, что я заплачу», — заключил Макар.

Ранее сообщалось о лейтенанте Магомеде Гитинове, который потерял ноги на СВО. Пережив нескольких операций, он прошел реабилитацию, получил протезы и теперь продолжает службу в армии в должности инструктора штурмового отряда.