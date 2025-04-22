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10:59, 22 апреля 2025Россия

Российский военнослужащий потерял ноги на СВО и вернулся на службу

Минобороны: Лейтенант Гитинов потерял ноги на СВО и вернулся на военную службу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский военнослужащий потерял ноги в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и вернулся на военную службу. Историю лейтенанта Магомеда Гитинова рассказали в Минобороны России.

Тяжелое ранение на фронте россиянин получил летом 2023 года. «Первые три дня я не мог в ноги смотреть. Я никак не мог смириться и думал, что это сон. Единственный день, когда я задал себе вопрос: почему это со мной произошло? Пережив несколько дней, я понял, что это лучшее, что могло со мной могло произойти в тот день», — вспоминает Гитинов.

Потеряв ноги, боец перенес несколько операций, хотя изначально медики подозревали, что его не успеют довезти до военного госпиталя, и он не выживет. «Врач подошел ко мне с телефоном и сказал: "Приведи дома дела в порядок". У военных врачей это означает — приготовиться к смерти», — рассказал военнослужащий.

По его словам, в тот момент он не смог морально позвонить близким. Его все же успели довезти до военного госпиталя в Ростове и оказать там медицинскую помощь. По прошествии нескольких операций он прошел реабилитацию, получил протезы и теперь продолжает службу в армии в должности инструктора штурмового отряда.

Ранее лишившийся стопы штурмовик из Астраханской области после атаки украинских дронов вернулся на фронт. Ему провели операцию и установили протез.

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