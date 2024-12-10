Лишившийся стопы российский штурмовик вернулся на фронт

Штурмовик из Астраханской области потерял ногу на СВО и вернулся на фронт

Штурмовик из Астраханской области с позывным Шмель потерял ногу на специальной военной операции (СВО) на Украине, после чего решил вернуться на фронт. Об этом пишет «Каспий.Инфо».

Россиянин ушел на СВО добровольцем в начале 2024 года. Как пишет издание, в один из дней на передовой российский боец лишился стопы после атаки украинских дронов.

«Увидел в 150-ти метрах от блиндажа бойца. Он лежал в маленьком окопе, прикрытый ветками. У него была оторвана нога, его надо было срочно эвакуировать», — вспомнил Шмель.

При эвакуации тяжело раненого бойца штурмовик и сам попал под атаку дронов противника — снарядом ему оторвало стопу. С его слов, вдвоем с раненым сослуживцем кое-как удалось добраться до блиндажа, где они стали ожидать помощи. Однако медслужба, которая находилась в восьми километрах от них, не могла подобраться к тяжелораненому штурмовику из-за постоянного обстрела территории и минных полей вокруг. Военным пришлось ждать помощи несколько дней без лекарств, воды и еды.

После эвакуации российскому бойцу с позывным Шмель провели операцию и установили протез. После реабилитации он вернулся на фронт. Сейчас военнослужащий выполняет боевые задачи в направлении Часов Яра.

Ранее участник СВО из Ростовской области восемь часов полз до российских позиций после того, как ему оторвало ногу. Он воевал в окрестностях Лисичанска Луганской народной республики.