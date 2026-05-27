Россиянин поставил на матч Первой лиги и выиграл более 11 миллионов рублей

Россиянин поставил на матч «Факела» и выиграл более 11 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил более 1,3 миллиона рублей на матч Первой лиги между воронежским «Факелом» и костромским «Спартаком». Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин спрогнозировал, что воронежский клуб забьет больше двух мячей. Коэффициент на это событие составлял 8,50.

Встреча прошла в ноябре прошлого года и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Факела». Ставка россиянина сыграла, он пополнил баланс на сумму свыше 11 миллионов рублей.

Ранее клиент БК поставил более 2,3 миллиона рублей на матч общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между норвежским «Бранном» и датским «Мидтьюлланном». Игрок спрогнозировал ничью и пополнил счет на сумму более 8 миллионов рублей.