Россиянин поставил на матч Первой лиги и выиграл более 11 миллионов рублей

13:52, 27 мая 2026Спорт

Россиянин поставил на матч «Факела» и выиграл более 11 миллионов рублей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Клиент букмекерской компании (БК) поставил более 1,3 миллиона рублей на матч Первой лиги между воронежским «Факелом» и костромским «Спартаком». Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин спрогнозировал, что воронежский клуб забьет больше двух мячей. Коэффициент на это событие составлял 8,50.

Встреча прошла в ноябре прошлого года и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Факела». Ставка россиянина сыграла, он пополнил баланс на сумму свыше 11 миллионов рублей.

Ранее клиент БК поставил более 2,3 миллиона рублей на матч общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между норвежским «Бранном» и датским «Мидтьюлланном». Игрок спрогнозировал ничью и пополнил счет на сумму более 8 миллионов рублей.

