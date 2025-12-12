МО: ВСУ применяют запрещенное химоружие хлорпикрин и синильную кислоту

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы Украины применяют запрещенное химическое оружие хлорпикрин. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«В ходе специальной военной операции задокументировано более шестисот случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота», — заявил Ртищев.

Генерал-майор подчеркнул, что ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом «Си-Эс» американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», и самодельные боеприпасы со смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.

«Не прекращаются попытки отравлений российских военнослужащих и должностных лиц администрации новых регионов. В ноябре 2025 года предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата — химического соединения, сопоставимого по своей токсичности и быстродействию с отравляющим веществом нервно-паралитического действия (Ви-Икс)», — дополнил Ртищев.

Также, по информации генерал-майора, были предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности.