Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 12 декабря 2025Россия

ВСУ уличили в применении запрещенного химического оружия хлорпикрин

МО: ВСУ применяют запрещенное химоружие хлорпикрин и синильную кислоту
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Jose Colon / Anadolu via Getty Images

Вооруженные силы Украины применяют запрещенное химическое оружие хлорпикрин. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«В ходе специальной военной операции задокументировано более шестисот случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота», — заявил Ртищев.

Генерал-майор подчеркнул, что ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом «Си-Эс» американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», и самодельные боеприпасы со смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.

«Не прекращаются попытки отравлений российских военнослужащих и должностных лиц администрации новых регионов. В ноябре 2025 года предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата — химического соединения, сопоставимого по своей токсичности и быстродействию с отравляющим веществом нервно-паралитического действия (Ви-Икс)», — дополнил Ртищев.

Также, по информации генерал-майора, были предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Любителей горячих напитков предупредили о риске опасного заболевания

    Помощник Путина прокомментировал идею Зеленского о проведении референдума в Донбассе

    ВСУ уличили в применении запрещенного химического оружия хлорпикрин

    Россиянам при вылете из Вьетнама предложили уступить место выдворенным соотечественникам

    Глава Роспотребнадзора допустила грядущий рост заболеваемости опасным вирусом

    В Европе опечалились близостью Орбана к Москве

    Назван топ-5 неожиданных ошибок зимних тренировок

    Путин встретился с Эрдоганом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok