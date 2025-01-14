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04:13, 14 января 2025Мир

Стало известно о новых фактах применения Киевом отравляющих веществ

Посол МИД РФ Мирошник заявил, что Киев вновь применяет отравляющие вещества
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что по мере освобождения территорий от ВСУ Россия устанавливает новые факты применения Киевом отравляющих веществ, находит цеха по их производству и склады.

«Мы находим факты применения веществ. Мы находим места, где изготавливались такие вещества, склады, которые остались», — заявил Мирошник.

По его словам, речь идет о запрещенных хлорпикрине и отравляющих веществах на основе синильной кислоты. Также было обнаружено использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов с газом CS (хлорбензальмалонодинитрил), применяемым полицией для разгона демонстраций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факт применения белого фосфора ВСУ указывает на наличие у Киева химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами. Она напомнила, что подобные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены Женевской конвенцией.

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