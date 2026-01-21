Военный эксперт Матвийчук: Запад поставляет Украине химическое оружие

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл происхождение опасной «химической приблуды» Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с aif.ru специалист предположил, что ее Киеву поставляет Запад.

Ранее подобным образом используемое украинскими войсками на поле боя химическое оружие описал ветеран специальной военной операции (СВО) с позывным Матрос. По его словам, данный боеприпас срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества. В связи с этим он призвал солдат на позициях обзавестись противогазами.

Матвийчук, комментируя слова Матроса, указал, что использование химического оружия запрещено. Эксперт также предположил, что оно могло быть поставлено Киеву из западных арсеналов. «Характеристики этого химического оружия не соответствуют требованиям, зафиксированным в разрешительных документах. Вместо того чтобы уничтожать запасы химического оружия, их сегодня передают Украине», — добавил Матвийчук.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев уличил ВСУ в применении запрещенного химического оружия хлорпикрин.