Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 21 января 2026Россия

Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

Военный эксперт Матвийчук: Запад поставляет Украине химическое оружие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл происхождение опасной «химической приблуды» Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с aif.ru специалист предположил, что ее Киеву поставляет Запад.

Ранее подобным образом используемое украинскими войсками на поле боя химическое оружие описал ветеран специальной военной операции (СВО) с позывным Матрос. По его словам, данный боеприпас срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества. В связи с этим он призвал солдат на позициях обзавестись противогазами.

Матвийчук, комментируя слова Матроса, указал, что использование химического оружия запрещено. Эксперт также предположил, что оно могло быть поставлено Киеву из западных арсеналов. «Характеристики этого химического оружия не соответствуют требованиям, зафиксированным в разрешительных документах. Вместо того чтобы уничтожать запасы химического оружия, их сегодня передают Украине», — добавил Матвийчук.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев уличил ВСУ в применении запрещенного химического оружия хлорпикрин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Появилось видео с последствиями атаки ВСУ на Адыгею

    Уиткофф понадеялся на единство России и Украины в одном вопросе

    Американского министра освистали в Давосе

    На сложном участке боевых действий объявилось связанное с Зеленским вооружение

    Курс доллара упал до 77 рублей

    Бывшая россиянка-банкир похитила миллионы у вкладчиков с помощью тайных карт

    Лурье сменила замки в бывшей квартире Долиной в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok