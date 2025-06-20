Обновленный Ил-76 заинтересовал партнеров

Алиханов: Обновленный транспортный самолет Ил-76МД-90А заинтересовал партнеров

Обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А вызвал интерес на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью ТАСС.

«После успешной презентации модернизированного тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в Дубае и в Саудовской Аравии самолет вызывает большой интерес у наших партнеров в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом, а также в Восточной Азии», — сказал глава Минпромторга на полях Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А — это глубоко модернизированная версия Ил-76, которую можно считать новым самолетом. Воздушное судно получило новые двигатели и бортовое оборудование, а также усовершенствованное крыло и шасси.

По всему миру в коммерческой эксплуатации находится более ста Ил-76МД и его модификаций. По словам руководителя ведомства, Ил-76МД-90А прежде всего интересен авиакомпаниям, которые уже используют самолеты Ил.

Ранее в июне в «Ростехе» сообщили, что Вооруженные силы России получат новые Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа.