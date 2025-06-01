Вооруженные силы России получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А

В Ростехе сообщили о новых самолетах Ил-76МД-90А для армии России

Российские Вооруженные силы получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А. Об этом со ссылкой на первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова сообщает РИА Новости.

По словам топ-менеджера компании новый самолет представляет собой глубокое развитие советского Ил-76. У машины новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое радиоэлектронное оборудование. Кроме того новый военно-транспортный самолет имеет увеличенную дальность полета и может нести больше груза.

Новые машины поступят в войска уже в этом году в рамках государственного заказа.

Ранее исполнительный директор корпорации-разработчика «Ростех» Олег Евтушенко рассказал, что самолет МС-21 стал символом преодоления Россией санкционного давления.