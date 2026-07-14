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17:47, 14 июля 2026Интернет и СМИ

Рэпера Kyivstoner уличили в связях с «Азовом»

Блогер Стас Васильев: Kyivstoner знакомил российских артистов с представителями «Азова»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Aleksandr Gusev / ZUMA Press / Globallookpress.com

Популярный российский блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что у украинского рэпера Альберта Васильева, известного как Kyivstoner, есть связи с полком «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В этом блогер уличил музыканта в эфире радио Sputnik, запись опубликована в «VK Видео».

По словам Стаса Васильева, Kyivstoner, которого ФСБ России обвинила в причастности к попытке организовать теракт в Московской области, в прошлом знакомил российских артистов, приезжавших на Украину, с представителями «Азова». «Если ты абсолютно аполитичный, но приехал на Украину давать концерты, Kyivstoner их сводил с нациками, чтобы они поговорили и нацики концерт "русне и москальскому исполнителю" не срывали. Надо было в лояльности высказаться и поддержать», — сказал блогер.

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Как отметил Васильев, артисты во время общения с представителями «Азова» могли не осознавать, что взаимодействуют с националистами. Блогер также заявил, что о контактах российских звезд с «азовцами» через Kyivstoner ему рассказали несколько источников.

14 июля ФСБ сорвала попытку Службы безопасности Украины (СБУ) устроить теракт на стратегическом предприятии в жилом районе Московской области. Утверждалось, что СБУ планировала осуществить атаку при помощи БПЛА, контрабандой доставленных в Россию. В ведомстве заявили, что Kyivstoner причастен к организации теракта и руководству пособниками. Сам артист опроверг причастность к попытке устроить теракт.

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