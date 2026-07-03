Уиткофф и Кушнер назвали условие для визита в Россию

NYT: Уиткофф и Кушнер приедут в РФ, если появятся новые темы для обсуждения на переговорах

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер готовы отправиться на переговоры в Россию и на Украину только в том случае, если возникнут новые вопросы для обсуждения. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Уиткофф и Кушнер почти ежедневно поддерживали связь с украинскими и российскими официальными лицами и проводили с ними личные встречи, о которых не сообщалось публично. Они были бы готовы посетить Россию и Украину, если появятся новые темы для обсуждения, они не поедут ради совместной фотосессии», — говорится в публикации.

По словам неназванного чиновника, российские официальные лица якобы были разочарованы неравномерным характером визитов Кушнера и Уиткоффа и отсутствием последующих действий, а также выразили желание организовать более структурированный дипломатический процесс.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в РФ в ближайшее время. Российский и американский лидеры договорились об этом в ходе разговора на фоне 80-летия Трампа.