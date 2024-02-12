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14:25, 12 февраля 2024Ценности

Звезда «Универа» раскрыла свой вес после родов

Актриса Мария Кожевникова призналась, что после родов весила 91 килограмм

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская актриса Мария Кожевникова раскрыла свой вес после рождения четвертого ребенка. На эту тему она высказалась в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой звезда сериала «Универ» призналась, что поправилась во время беременности и сразу после родов в сентябре 2023 года весила 91 килограмм. По словам знаменитости, сейчас ее вес снизился до 78 килограммов. Она отметила, что всю беременность следовала строгой диете из-за гестационного диабета.

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«У меня была жесточайшая диета — только зеленое и только рыбу. Творог нельзя, молочку нельзя», — рассказала гостья шоу и добавила, что не огорчается из-за изменений в фигуре.

В декабре 2023 года Мария Кожевникова выступила против суррогатного материнства. Артистка поделилась мнением, что такой способ заведения детей «не приведет ни к чему хорошему», так как таким образом человек пытается обмануть природу, которая «умнее нас».

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      Карина Черных
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