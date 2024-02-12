Звезда «Универа» раскрыла свой вес после родов

Актриса Мария Кожевникова призналась, что после родов весила 91 килограмм

Российская актриса Мария Кожевникова раскрыла свой вес после рождения четвертого ребенка. На эту тему она высказалась в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой звезда сериала «Универ» призналась, что поправилась во время беременности и сразу после родов в сентябре 2023 года весила 91 килограмм. По словам знаменитости, сейчас ее вес снизился до 78 килограммов. Она отметила, что всю беременность следовала строгой диете из-за гестационного диабета.

«У меня была жесточайшая диета — только зеленое и только рыбу. Творог нельзя, молочку нельзя», — рассказала гостья шоу и добавила, что не огорчается из-за изменений в фигуре.

В декабре 2023 года Мария Кожевникова выступила против суррогатного материнства. Артистка поделилась мнением, что такой способ заведения детей «не приведет ни к чему хорошему», так как таким образом человек пытается обмануть природу, которая «умнее нас».