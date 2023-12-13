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16:37, 13 декабря 2023Культура

Звезда «Универа» выступила против суррогатного материнства

Звезда «Универа» Кожевникова выступила против суррогатного материнства

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова выступила против суррогатного материнства. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка, которая воспитывает четверых сыновей, поделилась мнением, что такой способ заведения детей «не приведет ни к чему хорошему», так как таким образом человек пытается обмануть природу, которая «умнее нас».

«Я не имею права осуждать, но я против (суррогатного материнства — прим. «Ленты.ру»). Детей не покупают, это не товар, это Божий Промысел, чудо...» — написала звезда «Универа».

В сентября стало известно, что Мария Кожевникова родила четвертого ребенка. «Четыре раза МАМА! Добро пожаловать! Любовь и благодарность», — написала она.

Ранее американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон объяснила решение не рожать самой и обратиться к услугам суррогатной матери.

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      Анастасия Астахова
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