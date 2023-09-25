Звезда «Универа» Кожевникова родила четвертого ребенка

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова родила четвертого ребенка

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова родила четвертого ребенка. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

38-летняя артистка опубликовала фотографии с новорожденным, на которых держит в руках его пятки и руку. «4 раза МАМА! Добро пожаловать! Любовь и благодарность», — написала актриса.

О поле четвертого ребенка, а также его имени Кожевникова пока не сообщила. Отцом ребенка является предприниматель Евгений Васильев, с которым звезда «Универа» обвенчалась в 2013 году.

Пара также воспитывает троих сыновей: 9-летнего Ивана, 8-летнего Максима и 6-летнего Василия.

Ранее барбадосская певица и предпринимательница Рианна и рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) впервые показали новорожденного сына.