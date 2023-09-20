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11:47, 20 сентября 2023Культура

Рианна и A$AP Rocky впервые показали лицо младшего сына

TMZ: Рианна и A$AP Rocky впервые показали лицо новорожденного сына

Фото: DIGGZY / Shutterstock/ Fotodom

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна и рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) впервые показали новорожденного сына. Об этом пишет TMZ.

Сообщается, что пара позировала для семейных снимков на территории своего дома. На кадрах Майерс держит на руках младенца, которого, по данным портала, назвали Райот Роуз (Riot Rose), тогда как старший сын пары RZA стоит около Рианны.

В конце августа сообщалось, что Рианна родила второго сына. Год назад исполнительница родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года пара держала имя сына в секрете.

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    Варвара Кошечкина
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