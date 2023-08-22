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10:23, 22 августа 2023Культура

Рианна родила второго сына

TMZ: Рианна родила сына, а не дочь, как сообщалось ранее

Фото: Antony Jones / Getty Images

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна и рэпер A$AP Rocky стали родителями во второй раз. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, в начале августа у пары родился второй сын, а не дочь, как сообщалось ранее. По словам источника, имя ребенка начинается на «р».

10 августа издание Media Take Out сообщило, что Рианна родила дочь. «Она вылитая Рианна — вплоть до светлых глаз», — сказал источник.

Год назад исполнительница родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года пара держала имя сына в секрете.

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    Варвара Кошечкина
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