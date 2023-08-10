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17:28, 10 августа 2023Культура

Рианна родила дочь

Media Take Out: у певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky родилась дочь

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна родила дочь. Отец ребенка — рэпер A$AP Rocky. Об этом сообщает издание Media Take Out.

Музыканты стали родителями во второй раз. По словам источников, близких к паре, мать и ребенок чувствуют себя хорошо, на данный момент они уже находятся в особняке в Лос-Анджелесе, США. «Она вылитая Рианна — вплоть до светлых глаз», — сказал собеседник издания.

Год назад исполнительница родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года пара держала имя сына в секрете.

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    Варвара Кошечкина
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