Пэрис Хилтон решила обратиться к услугам суррогатной матери из-за симптомов ПТСР

Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон объяснила решение не рожать самой и обратиться к услугам суррогатной матери. Об этом пишет Super.ru в Telegram-канале.

По словам Хилтон, она почувствовала, что не может сама выносить детей из-за симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), возникшего на фоне травмы, которую она получила, находясь в школе-интернате — тогда звезда подверглась сексуальному насилию. Она призналась, что у нее развился сильный страх перед родами.

Ранее стало известно, что у Пэрис Хилтон родилась дочь, которую назвали Лондон. Артистка опубликовала фотографию детского розового костюма, написав: «Спасибо за мою малышку».

Меньше года назад (в январе 2023-го) суррогатная мать родила актрисе сына, которого Пэрис и ее супруг назвали Фениксом.