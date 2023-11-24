Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:01, 24 ноября 2023Культура

У Пэрис Хилтон родился второй ребенок

У Пэрис Хилтон родилась дочь, которую она назвала Лондон

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

У американской актрисы, певицы и фотомодели Пэрис Хилтон родился второй ребенок. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала фотографию детского розового костюма, написав: «Спасибо за мою малышку». Отмечается, что у звезды родилась дочь, которую она назвала Лондон. Вероятнее всего, семья Хилтон повторно обратилась к услугам суррогатной матери.

Меньше года назад (в январе 2023-го) суррогатная мать родила актрисе сына, которого Пэрис и ее супруг назвали Фениксом.

В октябре сообщалось, что мемуары светской львицы под названием Paris The Memoir экранизируют.

Ранее стало известно о романе 72-летнего российского режиссера Алексея Учителя с 26-летней Софьей Мелединой.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В Wildberries допустили миллиардные убытки предпринимателей из-за проверки ОМОН

      20 россиянок на пять месяцев застряли в казарме со срочниками

      Жители рыбацкого города пожаловались на нашествие «миллионов и миллионов крыс»

      Троих российских подростков заподозрили в серии диверсий по заказу с Украины

      В России школьника увезли с урока с инсультом

      Вокалистка популярной рок-группы вспомнила свой самый ужасный концерт

      ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала

      Мужчина снял квартиру через приложение и нашел скрытую камеру в гостиной

      В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после тренировки по хоккею

      Российского депутата задержали по подозрению в мошенничестве на миллионы рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости