У Пэрис Хилтон родился второй ребенок

У Пэрис Хилтон родилась дочь, которую она назвала Лондон

У американской актрисы, певицы и фотомодели Пэрис Хилтон родился второй ребенок. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала фотографию детского розового костюма, написав: «Спасибо за мою малышку». Отмечается, что у звезды родилась дочь, которую она назвала Лондон. Вероятнее всего, семья Хилтон повторно обратилась к услугам суррогатной матери.

Меньше года назад (в январе 2023-го) суррогатная мать родила актрисе сына, которого Пэрис и ее супруг назвали Фениксом.

В октябре сообщалось, что мемуары светской львицы под названием Paris The Memoir экранизируют.

Ранее стало известно о романе 72-летнего российского режиссера Алексея Учителя с 26-летней Софьей Мелединой.