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18:02, 21 ноября 2023Культура

Стало известно о романе 72-летнего Алексея Учителя с 26-летней девушкой

Алексей Учитель появился на премьере с 26-летней девушкой, родившей ему дочь

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стало известно о романе 72-летнего российского режиссера Алексея Учителя с 26-летней Софьей Мелединой. Об этом сообщает Super.ru.

Пара вместе посетила премьеру фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» в Москве. Отмечается, что в кинозале возлюбленные активно общались, а после просмотра картины уехали в квартиру режиссера, расположенную на Патриарших прудах.

Сообщается, что Учитель познакомился с девушкой во время ее обучения в его мастерской во ВГИКе. В 2021 году Меледина окончила режиссерский факультет и в феврале того же года родила от кинодеятеля дочь по имени Нина. Несмотря на то что публично пара никак не афишировала свой роман, девушка вместе с новорожденным ребенком посещала те же города и мероприятия, что и сам режиссер.

В этом году на кинофестивале в Выборге пара представила совместную работу под названием «Миттельмарш», где возлюбленная Учителя выступила в качестве режиссера, а сам кинематографист — в качестве продюсера. Картина стала дебютом Мелединой как постановщицы.

Издание отмечает, что Алексей и Софья до сих пор не расписаны. По некоторым данным, Учитель до сих пор состоит в браке со своей первой супругой Кирой Саксаганской, которая в 1992 году родила ему сына Илью. Со своей бывшей возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд, режиссер встречался на протяжении 15 лет, но пара так и не поженилась. За время романа у звезд родилось двое дочерей — Анна, появившаяся на свет в 2009-м, и Мария, родившаяся в 2013-м.

Ранее российский эстрадный певец Григорий Лепс признался в существовании внебрачного сына.

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      Анастасия Астахова
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