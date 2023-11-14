Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:23, 14 ноября 2023Культура

Григорий Лепс признался в существовании внебрачного сына

Певец Григорий Лепс признался в существовании внебрачного сына

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Григорий Лепс признался в существовании внебрачного сына. Об этом пишет Пятый канал.

61-летний исполнитель, беседуя с журналистами о своих детях, рассказал, что видел наследника только раз в жизни. Лепс отметил, что сын уже взрослый, у него есть своя семья. Музыкант также объяснил, что в молодости у него был мимолетный роман, в результате которого и появился ребенок.

«Младший пока еще в школе. Совсем который младший сын. То есть он у меня пока единственный, если не считать первого, внебрачного. (...) Я не общаюсь. Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно», — сказал артист.

В августе Григорий Лепс заявил, что вступил в отношения с девушкой, которая моложе его на 40 лет. Лепс предпочел не раскрывать личность своей возлюбленной.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Санду предложила лишить денег ЕС неправильно проголосовавших молдован

      Россиян предупредили о самых опасных хакерских атаках в 2024 году

      В московском хостеле нашли двух мужчин без признаков жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости