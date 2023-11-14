Певец Григорий Лепс признался в существовании внебрачного сына

Российский эстрадный певец Григорий Лепс признался в существовании внебрачного сына. Об этом пишет Пятый канал.

61-летний исполнитель, беседуя с журналистами о своих детях, рассказал, что видел наследника только раз в жизни. Лепс отметил, что сын уже взрослый, у него есть своя семья. Музыкант также объяснил, что в молодости у него был мимолетный роман, в результате которого и появился ребенок.

«Младший пока еще в школе. Совсем который младший сын. То есть он у меня пока единственный, если не считать первого, внебрачного. (...) Я не общаюсь. Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно», — сказал артист.

В августе Григорий Лепс заявил, что вступил в отношения с девушкой, которая моложе его на 40 лет. Лепс предпочел не раскрывать личность своей возлюбленной.