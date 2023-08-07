Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:02, 7 августа 2023Культура

Лепс рассказал о романе с девушкой младше него на 40 лет

Григорий Лепс рассказал о романе с девушкой, которая моложе его на 40 лет

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

61-летний российский певец Григорий Лепс сообщил о том, что вступил в отношения с девушкой, которая моложе его на 40 лет. Об этом он сообщил в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Артист предпочел не раскрывать личность своей возлюбленной. «У меня есть одна девушка, я ей верен. Насколько она младше? Лет на 40. Мне все равно, что она делает, ей должно быть все равно, что делаю я. Мы как бы свободные люди», — сказал исполнитель.

Лепс добавил, что до сих поддерживает тесную связь с бывшей женой Анной Шаплыковой: «У меня достаточно строгая супруга, я все равно считаю ее семьей, мы общаемся ежедневно».

В декабре 2021 года стало известно, что Григорий Лепс решил развестись со своей супругой. На развод подала жена музыканта. Причиной разрыва, по словам артиста, стало его поведение.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое общих детей — Ева, Николь и Иван.

Ранее российский певец Григорий Лепс рассказал о планах раздать долги.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника

    Слова Зеленского о нежелании переносить бои в Россию назвали трюком

    В экономике Китая нашли риски на триллионы долларов

    В российском городе отремонтируют дом матери Ленина

    Самбурская снялась в кабриолете в откровенном образе

    Загоревшийся внутри тоннеля в Москве автомобиль попал на видео

    Россиянам перечислили правила выбора чая

    Россия предупредила Японию о чувствительных ответных мерах

    На Западе объяснили отсутствие прорыва на переговорах по Украине в Джидде

    В ВСУ попросили у Германии поставить крылатые ракеты Taurus

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости