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Григорий Лепс назвал причину развода с женой

Григорий Лепс назвал свое поведение причиной развода с женой

Фото: Александр Река / ТАСС

59-летний российский певец Григорий Лепс рассказал о причине развода со своей супругой Анной Шашлыковой, в браке с которой он прожил 20 лет. Об этом он сообщил в интервью «Телесемь».

Исполнитель поведал, что считает себя виноватым в расставании с женой. «Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато», — сказал Лепс.

Помимо этого, артист добавил, что и он, и его экс-супруга «нормальные, цивилизованные» люди, а потому им удалось сохранить хорошие отношения друг с другом. Лепс подчеркнул, что продолжит поддерживать Анну и их общих детей.

«Я благодарен жене за лучшие годы жизни, которые она провела со мной, и те, что еще проведем вместе. Имею в виду не как пара, вместе, потому что всегда буду рядом, буду помогать семье, воспитывать детей, обеспечивать. Все это на моих плечах, как и положено настоящему мужчине», — сообщил исполнитель.

О том, что Григорий Лепс решил развестись, стало известно 10 декабря прошлого года. На развод подала супруга музыканта. Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван.

Ранее артист рассказал, что чуть не умер во время одного из своих концертов.

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Анастасия Астахова
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