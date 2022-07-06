Григорий Лепс рассказал об угрозе жизни во время своего концерта

Певец Григорий Лепс рассказал об угрозе жизни во время одного из своих концертов

59-летний российский певец и музыкант Григорий Лепс рассказал, что чуть не умер во время одного из своих концертов. Об этом исполнитель заявил в интервью KP.RU.

Артист сказал, что во время одного из своих выступлений ему стало плохо: «Да, ­как-то меня на скорой увезли в больницу прямо с концерта — открылось внутреннее кровотечение, которое не могли долго остановить. Реанимация, уколы — я еле выжил».

По словам Лепса, этот инцидент очень испугал его, после чего он начал серьезнее следить за своим состоянием и вести здоровый образ жизни. «Для себя я сделал выводы, стал гораздо внимательнее относиться к своему здоровью. Соблюдаю диету — никакого алкоголя, ничего жирного и жареного», — отметил артист.

В конце мая Григорий Лепс сравнил нападки на русскую культуру со стороны Запада с отменой Байрона. «Но как можно отменить Чайковского, Глинку, Достоевского, Пушкина? Это все равно что мы сейчас отменим Байрона или Шекспира. Люди уже написали свои произведения, которые золотыми буквами вписаны в память всего человечества», — сказал он.