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Лепс прокомментировал попытки Запада отменить русскую культуру

Певец Лепс сравнил нападки на русскую культуру со стороны Запада с отменой Байрона
Григорий Лепс

Григорий Лепс . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Григорий Лепс прокомментировал попытки Запада отменить русскую культуру. Об этом сообщают «Известия».

Артист сравнил нападки на все русское с отменой зарубежного поэта Джорджа Байрона. «Но как можно отменить Чайковского, Глинку, Достоевского, Пушкина? Это все равно, что мы сейчас отменим Байрона или Шекспира. Люди уже написали свои произведения, которые золотыми буквами вписаны в память всего человечества», — отметил он.

По словам Лепса, отменить и заменить произведения русских писателей и композиторов нельзя, «тем не менее Запад пытается».

Ранее актриса Алиса Фрейндлих высказалась об отмене русской культуры. Артистка заявила, что не чувствует этого явления. «Я еще не чувствую [изолированности]. Вокруг меня русские люди. Я каждый год куда-то выезжала, и никаких не было проблем. Сейчас сижу здесь, в русской географии, окруженная русскими зрителями. У меня нет никаких проблем», — сказала она.

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Марина Совина
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