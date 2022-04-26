Алиса Фрейндлих высказалась об отмене русской культуры

Актриса Алиса Фрейндлих заявила, что не чувствует отмену русской культуры

Актриса Алиса Фрейндлих высказалась во время интервью Татьяне Толстой и Ксении Буржской об отмене русской культуры. Их разговор был опубликован на YouTube-канале «Белый шум».

Артистка заявила, что не чувствует этого явления. «Я еще не чувствую [изолированности]. Вокруг меня русские люди. Я каждый год куда-то выезжала, и никаких не было проблем. Сейчас сижу здесь, в русской географии, окруженная русскими зрителями. У меня нет никаких проблем», — сказала она.

Фрейндлих также прокомментировала ситуацию вокруг оперной певицы Анны Нетребко. Толстая заявила, что сейчас «каждая мышь пищит на великую» исполнительницу. «А что этой мыши остается, как не пищать? Она же не сможет петь как Нетребко», — отреагировала актриса.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна широкой аудитории по таким фильмам, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Служебный роман», «Сталкер» и «Жестокий романс». Актриса служит в БДТ имени Товстоногова с 1983 года.

1 марта стало известно, что Баварская государственная опера прекратит работу с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от спецоперации на Украине. Позднее артистка написала в соцсетях, что выступает против спецоперации.

После этого в Новосибирском театре оперы и балета отменили ее концерт. Там заявили, что проживание и работа в Европе для Нетребко оказались важнее родины.