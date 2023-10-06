Deadline: мемуары Пэрис Хилтон экранизируют

Мемуары американской светской львицы, актрисы, певицы и фотомодели Пэрис Хилтон под названием Paris The Memoir экранизируют. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что права на мемуары приобрела студия A24. По данным источников, сумма сделки оценивается шестизначной суммой.

Подробности будущего проекта пока держатся в секрете. Paris The Memoir представляют собой личный рассказ Хилтон о борьбе с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), ее подъеме в поп-культуре и собственном бренде.

Ранее актер Патрик Стюарт, который сыграл капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь», в новых мемуарах Making It So вспомнил о неприятном опыте работы с коллегой по фильму, актером Томом Харди.