Звезда «Людей Икс» назвал Тома Харди странным и сложным

Актер Патрик Стюарт назвал Тома Харди странным и сложным

Актер Патрик Стюарт, который сыграл капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь», вспомнил о неприятном опыте работы с коллегой по фильму, актером Томом Харди. Его слова приводит портал NME.

В новых мемуарах Making It So актер рассказал об «особо слабом» фильме 2002 года «Звездный путь: Возмездие», где он снялся вместе с молодым Харди, сыгравшим злодея Шинзона.

Стюарт назвал актера странным и сложным. «Том не общался ни с кем из нас, никогда не говорил "Доброе утро" или "Спокойной ночи", а проводил свободные часы на съемочной площадке в трейлере со своей девушкой. Он ни в коем случае не был настроен враждебно — просто сложно было установить с ним какой-то контакт», — написал звезда «Людей Икс».

Он поделился, что когда Харди закончил съемки, он «ушел без церемоний и вежливости, просто выйдя за дверь».

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